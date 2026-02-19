Canlı
        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:43
        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin estetiğini, yaya güvenliğini, huzurunu ve sağlığını tehdit edenlere karşı denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezindeki dükkanların ve vatandaşların yoğun olduğu ticari işletmeleri denetleyen ekipler, yayaların güvenli ve düzenli yürüyebilmesi için de kaldırım işgali denetimi yaptı.

        Denetim sırasında masa, sandalye, duba, reklam panosu ve tezgah gibi yaya yolu ile kaldırımlarda ulaşımı engelleyen unsurlara müdahale eden ekipler, esnafa uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

