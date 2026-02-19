Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta Harman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'nde başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihaleyi kazanan firmanın temsilcisiyle protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta Harman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'nde başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihaleyi kazanan firmanın temsilcisiyle protokol imzaladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta güvenli ve modern şehirleşme vizyonuyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Harman Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanını kapsayan Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerinin dönüşüm süreci nedeniyle ihaleyi kazanan inşaat firmasının temsilcisi Oktay Gündoğmuş ile protokol imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, proje kapsamında mevcut 234 riskli dairenin yıkılarak yerine 8 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı inşa edileceğini belirtti.


        Yeni projede 304 daire ve 32 dükkanın yer alacağını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

        "Proje, sadece yapıların yenilenmesini değil, güvenli, estetik ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bir mahalle kültürünün yeniden inşasını hedefliyor. Talas'ta bugüne kadar 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmalarında 77 yapı adasında riskli yapı durumundaki toplam 2 bin 879 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Buna karşılık toplam 5 bin 908 daire ve 531 dükkan tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 2. etap projesiyle birlikte Talas'ta kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanırken, ilçede güvenli konutlaşma ve planlı şehirleşme hedefi kararlılıkla sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kayseri'deki okullarda akran zorbalığına karşı iyili...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kayseri'deki okullarda akran zorbalığına karşı iyili...
        Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim
        Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim
        Kayseri'de suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı
        Kayseri'de suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı
        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı
        Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı
        Zecorner Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyare...
        Zecorner Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyare...
        Zecorner Kaysersipor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyare...
        Zecorner Kaysersipor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyare...