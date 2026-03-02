Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat düzenlendi

        Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat düzenlendi

        Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, olası depremlerde neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirildi.

        Senaryo gereği daha sonra okulda deprem alarmı verildi.

        Öğrenciler "çök–kapan–tutun" uygulamasını gerçekleştirdikten sonra binayı tahliye etti.

        Ayrıca, öğrencilere itfaiye tarafından yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

        Tatbikata, UMKE, itfaiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) katıldı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Tuzla Palas Gölü yağışlarla 41 yıl önceki havzasına yeniden kavuştu
        Tuzla Palas Gölü yağışlarla 41 yıl önceki havzasına yeniden kavuştu
        Özdemir duyurdu: O yol için 115 milyon TL ödenek
        Özdemir duyurdu: O yol için 115 milyon TL ödenek
        Hacılar Erciyesspor adım adım zirveye
        Hacılar Erciyesspor adım adım zirveye
        Kayseri Şekerspor zirvede 2 puan bıraktı
        Kayseri Şekerspor zirvede 2 puan bıraktı
        Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini iki ayrı iftarda vatandaşlarla pay...
        Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini iki ayrı iftarda vatandaşlarla pay...
        Büyükşehir ile zirvede büyük final: Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışla...
        Büyükşehir ile zirvede büyük final: Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışla...