Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı sürüyor

Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlattığı 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı devam ediyor.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, dairelerin yakın zamanda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.



İlçeyi ileriye taşıyan ve güzelleştiren çalışmalarının başında kentsel dönüşüm geldiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Aydınlıkevler Mahallemizde yıpranmış, ömrünü doldurmuş yapıları modern ve sağlam yapılara dönüştürmeye kararlıyız. Burada 5 blok, 39 daire, 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 72 daire ve 13 dükkan yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda ayrıca zemin güçlendirmesi yapıldı. Uzun ömürlü, sağlıklı konutlar Aydınlıkevler Mahallemizle buluşuyor. Kaba inşaatımız tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede anahtar teslimini hep birlikte yaparız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

