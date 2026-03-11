Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 08:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 38 GN 898 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın
        Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın
        Kayseri'de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu Kısa sürede büyüyen yangın...
        Kayseri'de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu Kısa sürede büyüyen yangın...
        Kayseri'de otomobille çarpışan öğrenci servisi yan yattı Kazanın öğrenciler...
        Kayseri'de otomobille çarpışan öğrenci servisi yan yattı Kazanın öğrenciler...
        Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
        Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
        Zecorner Kayserispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Zecorner Kayserispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı