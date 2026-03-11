Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç iftarda üniversiteli gençlerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ÜNİAK Gençlik Buluşması kapsamında iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç iftarda üniversiteli gençlerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ÜNİAK Gençlik Buluşması kapsamında iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve üniversite öğrencieri katıldı.

        Salon girişinde gençler tarafından karşılanan Büyükkılıç, iftar masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

        Programda konuşan Büyükkılıç, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, kendilerini geliştirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

