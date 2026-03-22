Ramazan Bayramı'nın son gününde Erciyes'teki pistler kayakseverlerle doldu

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ramazan Bayramı'nın son gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak keyfi yaşadı.



Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilini Erciyes'te geçirmek isteyenler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.



Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.



Samsun'dan gelen Naz Söyleyen, AA muhabirine, güzel bir havada kayak yaptıklarını söyledi.



Kayak öğrenmek için geldiği Erciyes'ten memnun kaldığını dile getiren Söyleyen, "Benim ilk deneyimim ama bundan sonra kesinlikle sık sık deneyimleyeceğim bir şey olacak." dedi.



Ankara'dan gelen Rifat Hisarcıklıoğlu ise tatilini Erciyes'te geçirmek için geldiğini ve çok eğlendiğini belirtti.



Kayağın en sevdiği sporlardan biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hem ara tatil hem bayram tatili bir fırsattı. Çünkü ailelerimizle bayramlaşmaya geldik. O sırada da Erciyes'te kayak yapmaya geldik." ifadesini kullandı.



Ayşe Serra Yurtsever ise tatilini kayak yaparak keyifli bir hale getirdiğini ve keyifli bir bayram geçirdiğini kaydetti.



