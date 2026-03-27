        Melikgazi'de izinsiz hafriyat dökenlere ceza kesilecek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, izinsiz hafriyat döken kişi ve firmalara para cezası uygulanacağını belirtti.

        Giriş: 27.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çevrenin daha sağlıklı, temiz olması için canla başla çalıştıklarını ve emek sarf ettiklerine dikkati çekti.

        Belediye ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde yol kenarlarına, boş arazilere rast gele kaçak hafriyat döküldüğünü tespit ettiklerini dile getiren Palancıoğlu, gelişi güzel dökülen molozların çevreye zarar verdiğini ve kötü görüntü oluşturduğunu vurguladı.


        Bazı kişilerin çöp ve hafriyatlarını ilçenin herhangi bir yerine bırakıp kaçtığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Çevreyi kirletmenin, çevre kanununa göre ağır cezaları vardır. Büyükşehir Belediyesinin ilçemizin genelindeki bazı noktalarda belirlediği yasal döküm sahası dışındaki noktaya kaçak hafriyat döktüğü belirlenenlere cezai işlem yapılıyor. 5326 Kabahatler Kanunu ve belediye kuralları yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanıyor. Belediyemizin belli bölgelerde yer alan güvenlik kameraları kaçak döküm yapan kişileri tespit ediyor. Kabahatler Kanunu'na göre zabıtalarımız hafriyatı döken kişilere 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar, tüzel kişilere ise 3 bin 705 liradan 191 bin 867 liraya kadar para cezası yazabilir. Ayrıca çevre kirliliğine sebebiyet veren hafriyat ve moloz atıkları, atıkların sahipleri tarafından toplatılmaktadır. Denetimlerimiz artacak ve çevre kirliliğine neden olanlara asla taviz vermeyeceğiz."

        Palancıoğlu, vatandaşların çevreye zarar verenleri 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaraları arayarak şikayet edebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"

        Benzer Haberler

        Yahyalı'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek
        Yahyalı'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek
        Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Başkan Büyükkılıç sözünü tuttu: Sarıoğlan'da nevruz coşkusu mehteranla taçl...
        Başkan Büyükkılıç sözünü tuttu: Sarıoğlan'da nevruz coşkusu mehteranla taçl...
        Kayseri'nin işlek cadde ve sokakları LED'lerle ışıklandırılıyor
        Kayseri'nin işlek cadde ve sokakları LED'lerle ışıklandırılıyor
        Zecorner Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
        Zecorner Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması
        İntihardan vazgeçti, gazeteciye saldırdı
        İntihardan vazgeçti, gazeteciye saldırdı