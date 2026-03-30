Kayseri'de Talas ilçesini uluslararası ziyaretçiler gezdi

Kayseri'nin Talas ilçesini, Hollanda ve İspanya'dan gelen 36 kişilik grup ziyaret etti.



Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Erasmus+ Projesi kapsamında Talas'a gezi düzenlendi.





Hollanda ve İspanya'dan, öğretmenle öğrencilerden oluşan 36 kişilik gruba, Talas'ın tarihi dokusu, kültürel mirası ve sosyal yaşam alanları tanıtıldı.





Ziyaretçiler, Talas Su Medeniyetleri Galerisi, Osmanlı Kültür Sokağı, Türkçe Sokağı ve Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ni gezdi.









