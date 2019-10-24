‘Pati Köy' açılıyor

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ düzenlenecek törenle açılacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’inden birisi olan merkez için 26 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreni saat 13.00’te başlayacak.

Başakpınar Yolu üzerinde Zincidere 1. Komando Tugayı’nın karşısına 3 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 500 köpek barındırılıp rehabilite edilebilecek.

Yetişkin ve yavru köpekler için ayrı ayrı alanlara sahip olan ile merkeze getirilen hayvanların kontrol ve aşılarının yapıldığı üçüncü bir bölüm yer alıyor. Tamamen doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.

BASIN İÇİN ARAÇ

Açılış programına katılacak olan basın mensupları için Talas Belediyesi önünden saat 12.30’da araç kaldırılacak.

KAYSERİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.