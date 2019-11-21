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Bülent Uygun: "Var gücümüzle bulunduğumuz yerden ayağa kalkacağız" İstikbal Mobilya Kayserispor ...

İHA

Süper Lig'in 12. haftasında D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, "İki kardeş şehrin derbisinde kazanan taraf olmak istiyoruz. Var gücümüzle bulunduğumuz yerden ayağa kalkacağız" dedi.
Hafta sonu Sivasspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, bulundukları yerden ayağa kalkacaklarını söyledi.

"Hep beraber başaracağız"
Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bazı sakatlarımız, problemlerimiz var. Eskiden gelen problemler devam etmekle birlikte yönetim kurulumuz kongre kararı aldı. Bununla ilgili de belli sıkıntıları yaşıyoruz ama futbolcu kardeşlerimin hepsiyle görüşüyorum. Kayserispor camiasının şerefli forması bize emanet edilmiş durumda. O formaya yakışır, o formanın isteği ve arzusu doğrultusunda sahada mücadele edebilecek arkadaşlarımızla var gücümüzle bulunduğumuz yerden ayağa kalkacağız. Hep beraber başaracağız. Bunda da taraftarımızın büyük emeği olacak. Belediye başkanımız her seferinde arayarak bizimle beraber olduğunu dile getiriyor, Bakanımız Özhaseki Bey de yanımızda olduğunu söylüyor. Bu güven ve destek ortamında çok zorlu şartlardan geçsek bile inanarak isteyerek, arzu ve coşkuyla sahada olup bütün ilk yarı boyunca karşılığını vereceğiz inşallah" dedi.

"Kazanan taraf olmak istiyoruz"
Sivasspor'un çok iyi bir takım olduğunu ancak kazanan taraf olmak istediklerini vurgulayan Uygun, "Lider Sivasspor, son zamanlarda çok iyi futbol oynayan, özellikle 70 ile 90 arasında birçok golünü bulması fizik ve kondisyon yönünden çok iyi olduklarını gösterir. Hak ederek buraya kadar geldiler, iyi bir kadro. Uzun zamandan beri ekonomik olarak hiç borcu olmayan, Türkiye’de benim oraya geldiğimde kayyumdan aldığımız bir takımın bugün bulunduğu ortam itibariyle borcu olmayan, çok doğru yönetilen ve bununla birlikte her sene istediği başarıyı elde eden bir camiayı biliyoruz. Ezeli dost, ezeli rakip olarak düşünüyoruz. Bazı insanlar başka türlü düşünebilirler ama biz iki kardeş şehrin derbisinde kazanan taraf olmak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Zor maçı biliyoruz, taraftarın desteğiyle Allah’ın izniyle kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emre Demir'i dünya kulüpleri takip ediyor"
Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına sahip olan 15 yaşındaki Emre Demir'in adının İspanyol kulübü Sevilla ile anılmasına değinen Uygun, "Geçenlerde duymuştum, sormuşlardı bana ‘Emre Demir ile kaleciyi Sevilla istiyor’ diye. Ben de ‘daha iyi takımlar istiyor’ diye söyledim. Barcelona, Real Madir, Chelsea, hepsi takip ediyor. Onlar Türkiye gibi değil, dünyanın her tarafında yetenekli çocukları takip ederler. Emre de bugün yaş grubu arasında 40 milli maçta 40 gol atmış Türkiye’nin en yetenekli, kaliteli en önemli oyuncularından bir tanesi. O yüzden bütün dünya kulüpleri onu takip ediyor. Biz de gelişmesi için uğraşıyoruz. Yabancı dil eğitmeni getireceğiz, dil kursları vereceğiz. Hepsini Kayserisporumuz için başarmaya çalışacağız. Bütün her şey Kayserisporumuzun başkanındadır, başkanımız o futbolcular hakkında karar vericidir. Biz de Kayserisporun menfaati için elimizden geleni yaparız. Takdir de yönetim kurulunun olur" diye konuştu.

"Mehmet Ekici kaliteli bir futbolcu"
Son günlerde takımla adı anılan Mehmet Ekici'nin kaliteli bir futbolcu olduğunu ifade eden İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Hiçbir futbolcu ile ilgili esasında bir çalışmamız yok. Sebebine gelince öncelikle bir yönetimimizin oluşması lazım. Yönetim kurulunun kongresi var. Yönetim oluşacak, tabi ki iç problemlerimizi çözeceğiz. Akabinde de oturup devre arasında takımımıza yapabileceğimiz takviyeleri görüştükten sonra karar veririz. Mehmet Ekici kaliteli bir futbolcudur, devre arası gelsin, kim ne oluyor bir görelim. Ondan sonra da ne yapabiliriz, yönetimle karar verip takviye yapabilirsek yapacağız, yapamazsak bu kardeşlerimizle yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

KAYSERİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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