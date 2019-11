AK Parti'li Kemal Çelik: 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor. Olay bu kadar hassas. 59´da 1´e düşmüş. Burada en önemli şey eğitim" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında 12 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Meclisi Araştırma Komisyonu Üyeleri kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, komisyon üyelerinden AK Parti Milletvekili Hülya Nergis ve CHP Milletvekili Çetin Arık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

`BİZİM ÇOCUĞUMUZ OLMASA BELKİDE FARKINDA OLAMAYACAKTIK´

Komisyon üyelerinin büyük kısmının otizm ve down sendromlu ailelerden oluştuğunu belirten Kemal Çelik, "Komisyon daha önce kuruldu ancak erken seçim olduğu için komisyon bize kısmet oldu. Bizde, bilim insanları, bakanlık temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, mağdur aileleri dinledik. Bu konuda çok etkili bir sivil toplum örgütü var. Komisyondaki arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu da aile. Benim de aynı şekilde bir oğlum var. O da bugün Kayseri´de sizlerle birlikte. Bizim çocuğumuz olmasa belki biz bu işin farkında değildik. Toplantımızın amacı da farkındalık oluşturmak" dedi.

'EĞİTİMCİ SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye´de otizmli çocukların oranının arttığına da vurgu yapan Başkan Çelik, "59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor. Olay bu kadar hassas. 59´da 1´e düşmüş. Burada en önemli şey eğitim. Erken tanı, erken müdahale ve erken eğitim. Bu çocuğu erkenden eğitime başlatırsanız, çözebiliyorsunuz. Onun için ailelere ve kurumlara çok önemli görevler düşüyor. Milli Eğitim ve tüm eğitimcilerimize çok önemli görevler yükleniyor. Tabi, bir de eğitimci sorunumuz var. Bu tespiti açık açık Milli Eğitim Bakanımıza da söyledik. Kendisi bu konuda çalışmalar yaptığını belirtti. Ama, bir an önce bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Bir de koordinasyon merkezi sorunumuz var. Uygulanabilir bir çözüm merkezi getirmemiz lazım. STK´larımız çok güzel çözüm önerileri buldular. Bazı pilot bölgelerimizde uygulamalarımız olacak. Bugün bizim çocuklarımızda bu hastalıklar olmayabilir ama, Allah göstermesin torunlarımızda ortaya çıkabilir. Onun için hepimiz bu işe, başımıza gelemeden önce eğilmemiz lazım. Bu konuda hassas olmayan bir kişi bile yoktur. Çünkü o kadar ciddi bir konu. Gelişmiş ülkelerde ne varsa ülkemizde de o olacak. Sağlıkta çok ciddi noktalara geldik. Bu işi hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.



