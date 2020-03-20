Ermeni cemaatinin Kayseri´deki ayini iptal edildi



Selma KARA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi´nde bugün yapılması planlanan 'Miçing Ayini' koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kayseri'de Anadolu'nun en eski Ermeni kilisesi olan Caferbey Mahallesi´ndeki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'ndeki 'Miçing Ayini', Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile iptal edildi. Patriklik tarafından yayımlanan 9 maddelik karar dizisine göre, Türkiye´deki tüm kiliselerde her çeşit toplantı ve faaliyet ikinci bir emre kadar askıya alındı.

MİÇİNG AYİNİ NEDİR?

Miçing kelime itibariyle `ortanca´ anlamına gelir. 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılan Miçing Ayini bayram havasında kutlanır. 2013 yılında Kayseri´deki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi´nin resmi olarak ibadete açıldığı günden bu yana, Ermeni cemaati her yıl Miçing Ayini´ni Kayseri´de icra etmektedir. Çoğunluğu İstanbul´dan gelen cemaat, Kayseri´de ibadetini yaptıktan sonra İskenderun ve Hatay´daki kiliselerde ibadete devam etmektedir.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Selma KARA

2020-03-20 10:55:53



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