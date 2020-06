Başkasının banka hesabından para çeken 2 kişiye hapis cezası

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Neslihan Y.'nin (50) banka hesabından 2 bin 97 TL para çektikleri iddiasıyla 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklu yargılanan Bekir O. (25) 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Habip C. (22) ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.<br>Olay, 1 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. Neslihan Y., iddiaya göre telefonuna gelen mesajdaki linke tıklayınca hesabından 2 bin 97 TL'nin çekildiğini öğrendi. Şikayet üzerine yapılan incelemede, paranın Habip C.'nin hesabına yattığı ve Bekir O.'nun da ATM'den çektiği iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Bekir O. tutuklanarak cezaevine konulurken, Habip C. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Şüpheliler hakkında, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.<br>Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Bekir O. ile tutuksuz sanık Habip C. salonda hazır bulunurken, şikayetçi Neslihan Y. ise duruşmaya Ankara Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.<br>Tutuklu sanık Bekir O., "Çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" derken, tutuksuz sanık Habip C. de, "ATM'den parayı ben çekmedim. Suçsuzum" diyerek kendini savundu.<br>Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bekir O.'yu, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Habip C.'yi de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-06-18 13:57:41<br>

