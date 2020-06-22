14 ildeki 'göçmen kaçakçılığı' operasyonunda 21 şüpheli adliyede

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 14 ilde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 kişi, adliyeye sevk edildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Haziran'da Kayseri merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Van, İstanbul ve Nevşehir'de 'örgütlü olarak insan ticareti', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 55 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, dosya kapsamında bulunan 29 şüphelinin ifadelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında, cumhuriyet savcısı talimatıyla alınacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-06-22 10:58:24<br>

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