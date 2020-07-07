Kayseri'de intihar; kafasına silahla ateş eden kadın ağır yaralandı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kafasına ateş ederek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Emir Mahallesi 4424 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma girdiği öğrenilen Z.H.(43), silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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