Kayseri'de 3 katlı bina, karantinaya alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman, karantinaya alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli B.A., yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada B.A.'ya yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın oturduğu 3 katlı bina, karantinaya aldı. Polis, apartmana şerit çekerek, girişçıkışları engelledi. Apartmanda oturan 10 ailenin ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-07-09 11:12:29
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