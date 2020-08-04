Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda DEAŞHeyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞHeyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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