Ana faaliyet konusu 'Eğlence Yeri' olan işletmelere yeni düzenleme

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda yapılan düzenleme ile, ana faaliyet konusu eğlence yeri olan işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın 15.03.2020 tarihli ve 5240 sayılı ile 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeleri doğrultusunda covid19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâli hazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri İçişleri Bakanlığı’nın 15.09.2020 tarihli ve E.15055 sayılı Genelgesinde belirtilmekte olup, mezkur genelge kapsamında ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda iş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılmamasına,valilik veya kaymakamlıklar tarafından, 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediyelere müracaat ederek 15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen iş yerlerinin listelerinin belediyelerden alınarak, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren iş yerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen genelgeleri çerçevesinde derhal kapatılması, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek3' ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılmasına, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine, ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde (hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç),kamu ve özel tüm konaklama tesislerinde korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının başlatılmasına, pandemi nedeniyle görevlendirilen tüm kamu personelinin ifa ettikleri vazifelerine yönelik ihtiyaçlarının (iaşe, tıbbi teçhizat vb.) İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşları ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruşlarının imkânları ile karşılanmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir”

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