Belediyeden musluk hırsızlığı ile ilgili paylaşım: Beğendiyseniz size de alalım



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Bünyan Belediyesi, çarşı merkezinde yeni yapılan tuvalet musluğunun çalınması üzerine sosyal medyadan, "Beğendiğiniz malzemenin fotoğrafını çekerek bize gelin, size de alalım" çağrısı yaparak, çalınan musluğun fotoğrafını paylaştı.

Bünyan Belediyesi tarafından, Şehit Dursun Ergen Caddesi'nde bulunan tuvaletin musluğu yenilendi. Yenilenen musluk, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediyenin sosyal medya hesabından, hırsızlık sonrası paylaşımda bulundu. Paylaşımda musluğun çalındığı yerin fotoğrafı paylaşılarak, "Biliyoruz yaptık, çok güzel oldu ama lütfen beğendiğiniz muslukları söküp eve götürmeyin. Beğendiğiniz malzemenin fotoğrafını çekin, bize gelin, biz size de alalım. Maalesef henüz haftası dolmadı. Çarşı merkezinde bulunan tuvaletin bugünkü durumu" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Bünyan DHA

2020-09-21 16:49:30



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