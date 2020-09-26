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Kayseri'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga: 2 yaralı

DHA

Kayseri'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga: 2 yaralı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlıbıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. Yiğit İber (26) ve Kurtuluş Kara (52) ile kardeşler M.Y. ve Y.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Kurtuluş Kara tabancayla, Yiğit İber ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelileri M.Y. ve Y.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-09-26 23:49:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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