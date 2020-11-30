Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: 0-0

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Aziz Behich, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Fernandes), Campanharo, Lennon (Dk. 80 Manzala), Kvrzic (Dk. 68 Pedro Henrique), Attamah, Kanga (Dk. 57 İlhan Parlak)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Lichaj, Balkovec, Ramazan Civelek (Dk. 78 Aatıf Chahechouhe) , Jimmy Durmaz (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Ndao (Dk. 90+2 Alparslan Erdem), Biglia, Sabo, Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç)

SARI KARTLAR: Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Süper Lig´in 10'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci Viviano kurtardı.

13'üncü dakikada sağ kanatta Lopes'in ceza sahası içine ortasına kafa ile vuran Hasan Hüseyin Acar'ın şutunu kaleci Viviano kurtardı.

14'üncü dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Balkovec'in kullandığı serbest vuruşu kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

24'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un ceza sahası içine kafa ile vuran Hasan Hüseyin Acar'ın şutunu kaleci Viviano kurtardı.

26'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kanga'nın şutu yandan auta gitti.

29'uncu dakikada sol kanattan Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Campanharo'nun kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

34'üncü dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına kafa ile vuran Lopes'in şutunu kaleci Viviano çeldi.

46'dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Attamah'ın kaleye uzaktan şutunu kaleci Viviano kurtardı.

49'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in kaleye şutunu İsmail Çipe kurtardı.

55'inci dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Balkovec'in serbest vuruşunu kaleci İsmail Çipe kurtardı.

83'üncü dakikada Ndao'nun ceza sahası dışından kaleye şutu auta gitti.

90+3'üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Henrique'nin pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu yandan auta gitti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2020-11-30 21:27:38



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