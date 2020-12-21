Kayseri’de sis

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Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kent merkezinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü sis, zor anlar yaşattı. Öte yandan, Beştepeler Mesire Alanı'ndan da görüntülenen sisin, kent merkezini kaplaması güzel görüntüler oluşturdu.

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