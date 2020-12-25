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Vatandaşların milyonlarca lirasını dolandıran suç örgütü çökertildi Vatandaşı polis süsü vererek dolandıran çete üyeleri, paraları hiyerarşik sırayla paylaşmış

İHA

Vatandaşların milyonlarca lirasını dolandıran suç örgütü çökertildi Vatandaşı polis süsü vererek dolandıran çete üyeleri, paraları hiyerarşik sırayla paylaşmış

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, polis süsü vererek vatandaşların milyonlarca lirasını dolandıran suç örgütü çökertildi. Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 3 kardeş yakalanarak gözaltına alınırken, paraların örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya göre paylaşıldığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre Erciyesevler Mahallesi'nde yaşayan S.K., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslara 150 bin euro ve 20 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan S.K., polise müracaat etti. İhbarın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin tespit edilmesiyle soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti. Ayrıca; E.A.'nın İstanbul'dan Kayseri'ye geldiği, kendisini polis olarak tanıtanların telefonla yönlendirmesiyle S.K.'nın çöp konteynerinin yanına bıraktığı poşet içerisindeki paraları aldığı ve kendilerini bekleyen H.A., Ş.G. ve V.A. ile birlikte Şanlıurfa'ya gittiği belirlendi.
Yapılan detaylı çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri, dolandırıcılık olaylarını birlikte gerçekleştirdikleri ve birlikte hareket edip eylemleri gerçekleştirdikleri, söz konusu suç örgütünün bir hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, astüst ilişkisi bulunduğu, hiyerarşide yer alan örgüt üyelerinin görev paylaşımı yaptıkları, güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak için gizlilikle hareket edip kullandıkları GSM hatlarını başka şahıslar adına çıkarttıkları, yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve suç gelirinden elde ettikleri paraları hiyerarşi içerisinde paylaştıkları da tespit edildi. Suç örgütünün çökertilmesi için Kayseri merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.A., H.A. ve V.A. kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda örgüt üyelerinin suçta kullandıkları cep telefonları ve S.K.'ya ait paralar da ele geçirildi. Haklarında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan şahısların ülke genelinde birçok dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenirken, şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunularak, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını, GSM hatlarını aldıkları noktalara dikkat etmeleri, bilgileri dışında bir hat alındığının tespiti halinde kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara başvurulması gerektiği istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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