Kayserispor'un İstanbul yolculuğu başladı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan sarı kırmızılı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçecek.

MUSTAFA TOKGÖZ: TAKIMIMIZDA MORALLER YERİNDE

Yolculuk öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Ligde son oynadığımız Medipol Başakşehir maçı sonrası İstanbul'a gidiyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçının ardından geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir galibiyeti ile takımın güveni geldi. İnşallah Fenerbahçe maçında da takımın mücadelesini, maçı alma arzusunu göreceğiz" dedi.

"GELECEK DE GİDECEK DE VAR"

Transfer çalışmaları hakkında sorulan soru üzerine Mustafa Tokgöz, "Biz lisansı çıkmadan hiç bir transfer açıklamıyoruz. Çünkü son dakika pürüzler çıkabiliyor. Ama bu hafta bazı sürprizler olabilir. Yollarımızı ayırmak istediğimiz futbolculara bildirdik. Kendileri biliyor. Onlarla da hafta içi bir toplantı yapacağız. Kulüpten ayrılacak futbolcu var ama şu an isim vermek doğru değil" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların havaalanına girişi

Mustafa Tokgöz'ün röportajı

Genel detayHaber Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-24 18:33:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.