Melikgazi Belediyespor kötü başladı

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ikinci yarının ilk maçında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor’a 30 mağlup oldu.

Ligin 12.haftasında Atatürk Spor Salonunda konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor’a 2521,2518 ve 2520’lık setlerle boyun eğen Melikgazi Belediyespor 7 puanda kaldı. Rakibi karşısında zaman zaman iyi bir performans sergilemesine rağmen galibiyete uzanmayan Melikgazi Belediyespor 12 maçta 10 mağlubiyet ve 2 galibiyet alabildi. Küme düşme hattı içerisinde yer alan Melikgazi Belediyespor ligin 13.haftasında deplasmanda Maliye İhtisas takımına konuk olacak.

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