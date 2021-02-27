Bellona Kayseri Basketbol:92 - Bir Evim Elazığ Özel İdare: 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, kendi sahasında Birevim Elazığ Özel İdare’yi mağlup etti.

Kadir Has Stadyumu’nda oylanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol parkeye Melis, Glory, Kitija, Esra ve Tyasha beşlisi ile çıktı. Kayseri temsilcisi ilk periyotu 2217 önde kapattı. İkinci periyotta da rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol devreyi Glory Bassey Johnson performansı ile 5335 önde tamamlandı.

3. periyotta etkili oyununu sürdüren Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ Özel İdareye potada fazla şans tanımadı. 21 sayı fark atan Bellona Kayseri Basketbol 3. periyotu 7556 bitirmeyi başardı.

Son periyotta ise Kalani Chanel Brown’nın pota altında ve serbest atıştaki isabetli sayıları ile farkın kapanmasına izin vermedi. Birevim Elazığ Özel İdare ise pota altında sayı bulmakta zorlandı ve hücumlardan eli boş döndü.

Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ Özel İdare’yi Kalani Chanel Brown, Glory Bassey Johnson ve Tyasha Pearl Desiree Harris, Kitija Laksa’nın çift haneli sayılara ulaştığı karşılaşmada 9274 kazandı.

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