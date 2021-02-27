Bellona Kayseri Basketbol boyalı alanda 42 sayı buldu

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Bellona Kayseri Basketbol moral bulduğu Birevim Elazığ Özel İdare galibiyetinde, boyalı alanda rakip potaya 42 sayı bıraktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kayseri temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ Özel İdare karşılaşmasında boyalı alanda rakip potaya 42 sayı bıraktı. Yeni transferle hücumda daha etkili olan Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücumda 28 sayı buldu. Rakibine karşılaşmada büyük üstünlük sağlayan Kayseri temsilcisi, aradaki en büyük sayı farkını 27’ye kadar çıkarırken, 15 seri ile üst üste sayılar buldu. Top kayıplarından 20, ikinci şans sayısından 12 sayı bulan Bellona Kayseri Basketbol, benchten ise 34 sayı buldu.

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