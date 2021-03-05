BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı

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Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Türk basketboluna uzun yıllardır önemli katkılarda bulunan Garanti BBVA sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde üçüncü gün maçları tamamlandı. Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklarken; müsabakalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynandı. Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında Galatasaray’a 8852, ikinci maçında İstanbul Üniversitesi 6942 ve üçüncü maçında ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 64611 mağlup oldu. SarıKırmızılılar 4.hafta karşılaşmasında ise 30 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynayacak.

İlk 3.haftada oynanan maçların programı ve alınan sonuçlar şu şekilde:

1.Hafta

Fenerbahçe 6249 Çankaya Üniversitesi

Botaş 5949 Beşiktaş JK

Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları 7749 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Emlak Konut 7360 İstanbul Üniversitesi

Galatasaray 8852 Bellona Kayseri Basketbol

2.Hafta

Çankaya Üniversitesi 4769 Botaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 5583 Emlak Konut

Beşiktaş JK 6564 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları

Bellona Kayseri Basketbol 4269 İstanbul Üniversitesi

Galatasaray 4955 Fenerbahçe

3.Hafta

Çankaya Üniversitesi 6159 Emlak Konut

Bellona Kayseri Basketbol 6164 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Galatasaray 6054 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları

Beşiktaş JK 6448 İstanbul Üniversitesi

Fenerbahçe 6563 Botaş

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