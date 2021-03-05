Karlo Muhar golle tanıştı

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Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar SarıKırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı zorlu maçta Karadeniz ekibi Rizespor’u 21 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. SarıKırmızılı takımın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Karlo Muhar 6 maçında golle tanıştı. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhar karşılaşmanın 48.dakikasında attığı kafa golü ile takımını 10 öne geçirdi. Doksan dakika sahada kalan Muhar oynadığı başarılı futbol ile takdir toplarken maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.

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