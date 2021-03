Kadın Girişimciden Eczacılara Özel İlk Ortak Alım ve Takas Platformu

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Eria Teknoloji, Türkiye’nin eczacılara özel ilk ve en büyük ortak alım ve takas platformunu kurdu.

EczaTrend isimli projeleri ile şu anda Türkiye’deki eczanelerin yaklaşık %20’sine yazılım hizmeti verdiklerini söyleyen Eria Teknoloji firmasının kurucu ortaklarından Gül Önder Özüberk kurdukları platform hakkında şunları söyledi: “2016 yılından beri Erciyes Teknopark’ta Eria Teknoloji isimli firmamızda yazılım alanında faaliyet gösteriyoruz. Geliştirdiğimiz EczaTrend projemizle 51 farklı şehirdeki, 5.083 üye eczaneye ulaşmayı başardık. Eczanelerimiz ortak alım ve takas platformumuzu kullanarak ürün alımlarını çok daha karlı ve verimli bir şekilde yapıyorlar. Aynı şehirdeki eczaneler arasında kurulan gruplarda, ürün havuzu oluşturulup üyeler grup havuzuna verdiği miktarda havuzdan ürün çekebiliyor. Grubun ihtiyacı belirlenerek alınması gereken ürünler toplu bir şekilde alınıyor. Bu sayede ürünler her zaman en yüksek baremden alınarak havuza konuyor. Grup içerisinde kimse birbirine para ödemeden mahsuplaşma usulü takas gerçekleştiriliyor.

EczaTrend’in tüm getirileri düşünüldüğünde üye eczanelerimize %40’lara varan oranlarda karlılık oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Bu getirileri; ortak alım kazancı, stok maliyetlerinin azalması, ürün çeşitliliğinin artması, miadı yakın ve stok fazlası ürünlerin paylaşılabilmesi olarak sıralayabiliriz. Özellikle miadı yakın ürünlerin grup içerisinde ihtiyacı olan eczanelere hızlıca paylaşılabilmesi sayesinde çöpe gidecek ürünlerin önüne geçerek ülke ekonomisine de olumlu bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. EczaTrend projemizin depoculuk ve lojistik ayağını oluşturan hizmetleri de Trend Nakliyat Ecza Deposu isimli firmamız ile eczacı üyelerimize sunmaktayız. Şu an 10 farklı şehirde eczaneler arası ürün taşıma ve depoculuk faaliyetlerimizi yürütüyoruz.”

Teknolojiye Yön Verenler Arasında Kadınlar Daha Aktif Rol Almalı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara da çağrıda bulunan Gül Önder Özüberk, “Hem dünyada hem de Türkiye’de yazılım sektöründe kadınların sayısı oldukça az. Son verilere göre yazılım sektöründe çalışan her 10 kişiden yalnızca sadece biri kadın. Yazılım demek birçok sektörü çok iyi düzeyde bilip bu sektörlerin kurallarını hem esnek hem de çok kullanışlı bir şekilde en başarılı yöntemlerle kodlamaya dökmek demek. Kodlamanın yanında çok ciddi bir ekip koordinasyonu kurmak, planlama yapmak, analiz etmek, tasarlamak ve çok güçlü bir disiplinle işe başlayıp bitirmektir. Kadınların detay, planlama, analiz ve disiplin konularında çok daha verimli ve başarılı olduklarına inanıyorum. Bu nedenle sektörde kesinlikle çok daha fazla kadının, kadın girişimcinin ve kadın yöneticinin bulunması gerekiyor. Kadınlarımızın hayal ettikleri yollarda yürümeleri için kendilerine inanarak belli riskleri almaktan çekinmemeleri gerekiyor. Bu kapsamda teknolojiye yön verenler arasında kadınların daha aktif rol alması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

