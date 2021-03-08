Kadın Girişimciden Eczacılara Özel İlk Ortak Alım ve Takas Platformu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Girişimciden Eczacılara Özel İlk Ortak Alım ve Takas Platformu

İHA

Kadın Girişimciden Eczacılara Özel İlk Ortak Alım ve Takas Platformu

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Eria Teknoloji, Türkiye’nin eczacılara özel ilk ve en büyük ortak alım ve takas platformunu kurdu.
EczaTrend isimli projeleri ile şu anda Türkiye’deki eczanelerin yaklaşık %20’sine yazılım hizmeti verdiklerini söyleyen Eria Teknoloji firmasının kurucu ortaklarından Gül Önder Özüberk kurdukları platform hakkında şunları söyledi: “2016 yılından beri Erciyes Teknopark’ta Eria Teknoloji isimli firmamızda yazılım alanında faaliyet gösteriyoruz. Geliştirdiğimiz EczaTrend projemizle 51 farklı şehirdeki, 5.083 üye eczaneye ulaşmayı başardık. Eczanelerimiz ortak alım ve takas platformumuzu kullanarak ürün alımlarını çok daha karlı ve verimli bir şekilde yapıyorlar. Aynı şehirdeki eczaneler arasında kurulan gruplarda, ürün havuzu oluşturulup üyeler grup havuzuna verdiği miktarda havuzdan ürün çekebiliyor. Grubun ihtiyacı belirlenerek alınması gereken ürünler toplu bir şekilde alınıyor. Bu sayede ürünler her zaman en yüksek baremden alınarak havuza konuyor. Grup içerisinde kimse birbirine para ödemeden mahsuplaşma usulü takas gerçekleştiriliyor.
EczaTrend’in tüm getirileri düşünüldüğünde üye eczanelerimize %40’lara varan oranlarda karlılık oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Bu getirileri; ortak alım kazancı, stok maliyetlerinin azalması, ürün çeşitliliğinin artması, miadı yakın ve stok fazlası ürünlerin paylaşılabilmesi olarak sıralayabiliriz. Özellikle miadı yakın ürünlerin grup içerisinde ihtiyacı olan eczanelere hızlıca paylaşılabilmesi sayesinde çöpe gidecek ürünlerin önüne geçerek ülke ekonomisine de olumlu bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. EczaTrend projemizin depoculuk ve lojistik ayağını oluşturan hizmetleri de Trend Nakliyat Ecza Deposu isimli firmamız ile eczacı üyelerimize sunmaktayız. Şu an 10 farklı şehirde eczaneler arası ürün taşıma ve depoculuk faaliyetlerimizi yürütüyoruz.”
Teknolojiye Yön Verenler Arasında Kadınlar Daha Aktif Rol Almalı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara da çağrıda bulunan Gül Önder Özüberk, “Hem dünyada hem de Türkiye’de yazılım sektöründe kadınların sayısı oldukça az. Son verilere göre yazılım sektöründe çalışan her 10 kişiden yalnızca sadece biri kadın. Yazılım demek birçok sektörü çok iyi düzeyde bilip bu sektörlerin kurallarını hem esnek hem de çok kullanışlı bir şekilde en başarılı yöntemlerle kodlamaya dökmek demek. Kodlamanın yanında çok ciddi bir ekip koordinasyonu kurmak, planlama yapmak, analiz etmek, tasarlamak ve çok güçlü bir disiplinle işe başlayıp bitirmektir. Kadınların detay, planlama, analiz ve disiplin konularında çok daha verimli ve başarılı olduklarına inanıyorum. Bu nedenle sektörde kesinlikle çok daha fazla kadının, kadın girişimcinin ve kadın yöneticinin bulunması gerekiyor. Kadınlarımızın hayal ettikleri yollarda yürümeleri için kendilerine inanarak belli riskleri almaktan çekinmemeleri gerekiyor. Bu kapsamda teknolojiye yön verenler arasında kadınların daha aktif rol alması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Barosu, "Pandemide kadınlara yönelik dijital şiddet de artmakta"
YEREL HABERLER Kayseri Barosu, "Pandemide kadınlara yönelik dijital ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan ...
Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Futbolcular, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü ...
OSB Teknik Koleji 6.galibiyetini aldı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji 6.galibiyetini aldı
Develi Belediyespor, deplasmanda yenildi ama Play-Off hakkını elde etti
YEREL HABERLER Develi Belediyespor, deplasmanda yenildi ama Play-Off ...
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok ...
Başkan Gülsoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca ...
Vali Günaydın, "Kadınların, devletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir"
YEREL HABERLER Vali Günaydın, "Kadınların, devletimizi ileriye ...
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Kadınları desteklemek hepimizin görevidir"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Kadınları desteklemek ...
Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' ...
Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
YEREL HABERLER Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi ...
Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
YEREL HABERLER Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi ...
31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli veda
YEREL HABERLER 31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli ...
Tomarza'nın Pusatlı mahallesi sakinleri arazi toplulaştırmasından memnun değil
YEREL HABERLER Tomarza'nın Pusatlı mahallesi sakinleri arazi ...
Büyükkılıç, "Bizim kültürümüzde kadın her zaman önemli bir yere sahiptir"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Bizim kültürümüzde kadın her zaman ...
(Özel) Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor Kayseri’de jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarına 'özenli' eğitim
YEREL HABERLER (Özel) Jandarmanın 'hassas burunları' suçları ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Kadınlarımız bir ömür boyu kıymetli ve değerlidir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kadınlarımız bir ömür boyu ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan hafta sonu maske, mesafe ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan hafta sonu maske, mesafe ve ...
"Kadınlar gelecek nesillerin mimarlarıdır"
YEREL HABERLER "Kadınlar gelecek nesillerin mimarlarıdır"
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
YEREL HABERLER Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
Dinamik Denetim Modeli Kapsamında Denetimler Gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dinamik Denetim Modeli Kapsamında Denetimler ...
(Özel) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere Covid-19 ayarı Şehirlerarası yollarda 1+1 koltuklu dönem başladı Yeni dizayn edilen yolcu otobüslerinde koltukların arası 70, koridor arası ise 40 santimetre oldu Karasörcü Zekeriya Bircan: “Yeni dizayn ettiğimiz 1+1 koltuk düzeni ile vatandaşlar sosyal mesafeli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilecek”
YEREL HABERLER (Özel) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere ...
Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük beğeni topladı Klipte öğrenci, ev kadını ve iş kadınları hem oynadı hem söyledi
YEREL HABERLER Öğretmenin 'Kadınlara Şiddet Uygulamayın' klipi büyük ...