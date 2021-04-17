Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamadı.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. 6 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik alarak 3 puan çıkardı. Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı kırmızılılar, Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 6 maçtır kazanamayan Sarı kırmızılılar 34 puanda kaldı. Sarıkırmızılılar son 6 maçında 2 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kayserispor'un oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
30.Hafta KayserisporGalatasaray 03
31.Hafta KaragümrükKayserispor 30
32.Hafta KayserisporGöztepe 11
33.Hafta TrabzonsporKayserispor 11
34.Hafta KayserisporAntalyaspor 01
35.Hafta KonyasporKayserispor 00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.