U19 Süper Ligi 10.Hafta Kayserispor: 0 - Malatyaspor:1

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U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 10. haftasında sahasında oynadığı Helenex Yeni Malatyaspor'a 10 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 5 maçtır kazanamıyor.

Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Selahattin Ak xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xx, Göktuğ Yayla x, (Emin Can Uysal x dk.46), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, Talha Karataş x, (Safa Bağçı x dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal xx, Yunus Emre Kılınç x, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.46), Okan Acar xx, Miraç Akdeniz x, (Talha Sarıaslan x dk.68), Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Muhammed Ali Çalışır x dk.84)

Helenex Yeni Malatyaspor U19: Murat Akşit xxx, Abuzer Abiç xxx, Kerem Altunışık xxx, (Hakan Çatar x dk.77), Piclaire Irakoze xxx, Philip Gameli Awuku xxx, Onur Hüseyin Gevgin xxx, Umut Taniş xxx, (Osman x dk.87), Yusuf Kenan İsimbay xxx, Mehmet Suha Yiği xxx, Burak Efe Yaz xxx, (Emircan Bayrakdar x dk.87), Berat Yaman xxx (Mehmet Emin Taştan ? dk.90)

Gol: Enes Koçoğlu (dk.21) (Kendi kalesine) (Helenex Yeni Malatyaspor U19)

Sarı Kartlar: Ahmet Zekeriya Kartal, Yunus Emre Kılınç (Hes Kablo Kayserispor U19), Phılıp Gameli Awuku (Helenex Yeni Malatyaspor U19)

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