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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’de Anneler Günü’ne özel anlamlı ziyaretler

İHA

Melikgazi’de Anneler Günü’ne özel anlamlı ziyaretler

Anneler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve eşi, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve eşi ayrıca meclis üyelerinin katılımı ile beraber 58 mahallede engelli çocuğu bulunan 58 anneyi ziyaret ettiler.
Bugün 58 mahallede 58 engelli çocuğu olan anneleri ziyaret etmekten oldukça mutlu olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Meclis üyelerimiz ve eşleri ile birlikte farklı bir etkinlik yaptık. 58 mahallemizde bir aileyi ziyaret ederek 58 annemizin Anneler Günü'nü kutlayacağız. Engelli çocuğu olup ona fedakârca bakan annelerimizi ziyaret edelim dedik. Programımıza katılan meclis üyelerimize ve eşlerinde teşekkür ediyorum. Anne demek, dünyadaki tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir. Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsali olan annelerimiz; hürmeti en fazla hak eden, haklarını hiçbir surette ödeyemeyeceğimiz hayatımızdaki en kıymetli varlıklarımızdır. Bu kapsamda ben tüm annelerimizin başta kendi annem olmak üzere Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehit annelerimiz var, engelli çocukları olan fedakâr annelerimiz var. Birçok kapsamda annelerimize çok şey borçluyuz. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara sağlık ve uzun ömür versin. Biz de onların kıymetini bilecek evlatlar olalım. Tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum, sevgi ve şefkat kaynağı annelerimizin ellerinde öpüyorum" dedi.

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