Başkan Yalçın'dan Örencik'e müjde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Örencik Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe katıldı. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada meydan düzenlemesi, sosyal tesis ve gelecek yılki şenlik alanını düzenleme sözü verdi.

Mahalle içinden, Kayseri’den ve il dışından çok sayıda Örencikli’nin bir araya geldiği şenlikte Başkan Yalçın’a ilgi de büyük oldu. Mahalle halkı tarafında sevgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Yalçın, Örenciklilere müjdeli haberler de verdi. Örencik Muhtarı Nurettin Bulut, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Şenliğimize katılan başkanımıza mahallemizdeki hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, sözlerine mahallelinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başlarken, “Bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Sizler çocuklarınızla, akrabalarınızla sılai rahim yaparak en büyük kazanımımız olan ailemize sahip çıkarak bir aradasınız. Belediye başkanı olarak hep şunu söylüyorum; köyüne sahip çıkamayan şehri yönetemez. Kırsalın kıymeti, tarım ve hayvancılığın önemi bu salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldı.” diye konuştu.

"Allah birliğimizi bozmasın” diyen Başkan Yalçın, mahalle sakinlerine 3 müjde birden vererek; “Örencik bizim için çok önemli. Bütün muhtarlarımızla ayda bir görüşüyoruz ama bizim de ayrıca bir listemiz var. Bugüne kadar 29 kalemde bize talep gelmiş. 14 tanesini tamamlamışız. Geriye kalanları da devam ediyor ama en önemli projemiz artık nasip olursa biz size söz vermiş olalım. Gelecek yıl bu programı, muhtarımızın bize gösterdiği alanı şenlik için düzenleyerek gerçekleştirelim. İkincisi de köy meydanını düzenleyerek içerisinde bir sosyal tesis yapalım. Bunu da 2022 yılı içinde tamamlayalım. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etli pilav, tatlı ve ayrandan oluşan menü davetlilere ikram edilirken, çocuklar ve gençler yumurta taşıma ve çuval yarışmalarıyla eğlendi.

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