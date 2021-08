Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Kayseri´nin Kocasinan ilçesinin kırsal Yüreğil Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 15.38´de meydana geldi. Yerin 6.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi olarak açıkladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38´de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2021-08-04 16:09:40



