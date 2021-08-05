FETÖ´nün polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'larına operasyon: 4 gözaltı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'polis eşlerinden sorumlu mahrem imam' oldukları belirlenen 4 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 4 kadının, FETÖ/PDY´nin polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'ları oldukları belirlendi. Öğretmenlik dahil çeşitli meslek gruplarından oldukları tespit edilen 4 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-05 11:12:55
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