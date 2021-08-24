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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin oturma odasını kapladı. Dumanların yayılmasıyla uyanan evdeki aile, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-24 01:58:03



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