Kayseri Şeker’den iklim değişikliğine katkı En yeşil şeker Kayseri Şeker

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 7. İstanbul Karbon EZirvesi’nde Kayseri Şeker, “Düşük Karbon Kahramanı” oldu.

28 Eylül 2021’de gerçekleştirilen zirvede, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek, Türkiye’nin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden 72 proje arasından 30 projeye Düşük Karbon Kahramanı ödülü verildi.

7. İstanbul Karbon Zirvesinde “En Yeşil Şeker Kayseri Şeker” projesi 72 aday arasından kimya dalında Düşük Karbon Kahramanı oldu. Bu proje Kayseri Şeker ArGe Merkezinde TÜBİTAK desteği ile yürütüldü.

Üretimde fosil esaslı yakıtlar yerine yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin kullanılmasının sera gazı salımlarını azaltarak, iklim krizine karşı mücadelede en büyük silah olduğunu açıklayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Yeşil dönüşüm ve yeşil enerji için bundan sonra daha da fazla gayret göstererek, yeni projeler geliştireceğiz. İklim krizi ile mücadelede enerji kaynaklarımızı yenilenebilir olanlarla değiştirmek son derece önemlidir. Bizde atık su arıtma tesisimizde, şirket içi atık sularımızdan elde ettiğimiz biyogazı ve zenginleştirilmiş hali olana biyometanı yakıt kazanlarımızda doğalgaz muadili olarak kullanmak sureti ile doğalgaz tüketimimizi dolayısı ile sera gazı emisyonumuzu azalttık. Ülkemizin “Yeşil Dönüşüm” sürecinde olduğu bu dönemde bizde Kayseri Şeker olarak enerjimizi ‘Yeşil’e dönüştürerek sürece katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Akay son olarak, kendilerini ödüle layık gören Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’na ve VII. İstanbul Karbon Zirvesi’nin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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