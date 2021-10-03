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‘Dünya Yürüyüş Günü’nde Ali Dağı’nda keyifli yürüyüş

İHA

‘Dünya Yürüyüş Günü’nde Ali Dağı’nda keyifli yürüyüş

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, Dünya Yürüyüş Günü’nde Kayseri’nin gözde doğal alanlarından Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru’nda yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı etkinlikle, Kızılay Kocasinan şubesi gönülleri, Adım Yürüyüş Derneği ve işitme engelli sporcular ile yüzlerce sporsever doğal ortamda spor yapmanın keyfini yaşadı.
Etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, sporun sağlık açısından önemine dikkat çekerek spor yapabilmek için gerekli alanları oluşturduklarını ve çalışmaların daha güzel yerler oluşturmak için devam ettiğini söyledi. Sağlığın dünyada en önemli şeylerin başında geldiğini belirten Başkan Yalçın, Ali Dağı’nın rehabilitasyon merkezi haline getirildiğinin altını çizerek, “Sizin mutluluğunuzdan kendimizemutluluk çıkarıyoruz, sizin mutlu olmanız bizim için önemli” dedi.
Daha sonra Ali Dağı’yla ilgili çalışmalara değinen Başkan Yalçın, 360 yürüyüş parkuru ve diğer alanlarda yürütülen projelerle daha konforlu ve daha verimli bir alan ortaya çıkacağını ifade etti. Başkan Yalçın sözlerine şöyle devam etti:
“İnşallah füniküler sistemle beraber burası çok güzle bir yer olacak. Biliyorsunuz buraya 17 bin ağaç diktik, inşallah daha güzel bir yer haline getireceğiz.”
Etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden Fatih Damar, Ali Dağı yürüyüşlerini çok beğendiğini ifade ederek, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Yürüyüş etkinliğine katılan Enver Taşçı da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. “Böylesine güzel bir yeri şehrimize kazandırdı ve biz de burada spor yapıyoruz” diyen Taşçı, herkesi Ali Dağı’na davet etti.
Yürüyüşe katılan genç sporcular da etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek bu tür programlarla insanların sosyalleştiğini ve sağlıklı ortamda bir araya geldiğini belirtti.
Bir başka sporsever de “Mükemmel, iyi ki buraya gelmişiz” sözleriyle yürüyüş alanını çok beğendiğini vurgulayarak Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
9 kilometrelik yürüyüş parkurunda gerçekleşen organizasyonun sonunda çay, simit ve peynirden oluşan kahvaltı ikramı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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