Emniyetspor'dan Takwondo'da 9 madalya

Kayseri Emniyetspor Kulübü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi', düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 1012 Aralık tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'na Kayseri Emniyetspor Kulübü 11 sporcu ve 2 antrenör ile katılım sağladı. Karaman'da düzenlenen Çevre İller Tekvando Şampiyonası'nda; Kayseri Emniyetspor Kulübü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' sporcuları 9 madalyayla döndü. Minikler kategorisinde 2 sporcu altın madalya, 4 sporcu gümüş madalya, bir sporcu da bronz madalya, yıldızlar kategorisinde ise bir sporcu altın madalya, bir sporcu da bronz madalya kazandı. Kayseri kulübü toplam 9 madalya ile kadınlar ve genel klasmanda müsabakaları birinci tamamladı.

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