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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ, 17 Aralık şehitlerini unutmadı

İHA

ERÜ, 17 Aralık şehitlerini unutmadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Fakülte Dekanları, Genel Sekreter Yardımcıları ile akademik ve idari personel, ellerinde Türk Bayrakları ile Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği Şehit Komandolar durağına kadar yürüdü. Saldırının gerçekleştirildiği durakta şehitler için dua eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ERÜ mensupları, durağa şehitler için karanfil bıraktı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada 2016 yılında yaşanılan menfur saldırıyı kınadı.

Rektör Çalış, “Erciyes üniversitesi kadroları adına 17 Aralık 2016 da yaşanılan bu saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemizi, vatanımızı asla kimse bölemez. Şehitlerimiz kanı vatanımızın tapusu, damgasıdır. Şehitlerimiz asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bizler asla vatanımızı böldürtmeyeceğiz” dedi.

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