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Kayseri mutfağının vazgeçilmezi: Sultanlara layık Nevzine tatlısı tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz adlı yarışma programında 4 Ocak Çarşamba gününün yarışmacısı Nevzine tatlısını seçti. Kayseri'nin sevilen tatlılarından biri olan Nevzine için bilinmesi gereken tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kayseri mutfağının vazgeçilmezi: Sultanlara layık Nevzine tatlısı tarifi...
HABERTURK.COM

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasının 4 Ocak Çarşamba günü yarışan Gaziantepli yarışmacısı tatlı olarak Kayseri'ye özgü Nevzine tatlısını seçti. Bu kapsamda Nevzine tatlısı hakkında merak edilen tüm detayları, püf noktalarıyla birlikte sizler için derledik.

NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 3-4 damla limon suyu
  • 1/2 su bardağı pekmez

Hamuru için;

  • 125 gram tereyağ (oda sıcaklığında, 4 tepeleme yemek kaşığı)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 paket vanilya
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz

NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?

Nevzine tatlısının yapılışı için ilk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet için ocakta bulunan tencere içerisine su, şeker ve limon suyunu ekleyin. Kaynayınca kenara alın ve soğumasını bekleyin.

Bir kase içerisine tereyağı alın ve üzerine tahin ekleyin. Süt ilave ettikten sonra karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayın. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz.

Son olarak cevizleri ekleyin ve yağlı fırın kabınıza hamuru dökün. Hamurun üzerine çatal ile çizikler atın ve eşit parçaya bölün.

Tatlıyı önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına alın ve üzeri renk alana kadar pişirin.

Kenarda duran şerbetin içerisine pekmezi ekleyin.

Tatlı sıcakken şerbetini dökün. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun

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