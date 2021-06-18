KAYSERİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları'nın birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. 1929 yılında yapılan Haydarpaşa - Kars demiryolu idari sınırlarından geçmektedir.

KAYSERİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?

Kayseri il nüfusu: 1.421.455 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 16.969 km2'dir. İlde km2'ye 84 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 871 kişi ile Melikgazi’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı %1,00 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: İncesu (% 2,14)- Özvatan (-% 6,56)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 16 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 714 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Kayseri ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[9] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[10] Yoğunluk Akkışla 6.247 5.999 -248 -3,97 15 371 16 Bünyan 30.603 30.113 -490 -1,60 46 1.210 25 Develi 65.745 66.250 505 0,77 77 1.892 35 Felahiye 5.861 5.569 -292 -4,98 17 444 13 Hacılar 12.414 12.443 29 0,23 12 187 67 İncesu 27.969 28.567 598 2,14 30 874 33 Kocasinan 396.912 400.726 3.814 0,96 93 1.471 272 Melikgazi 571.166 582.055 10.889 1,91 58 668 871 Özvatan 4.164 3.891 -273 -6,56 13 270 14 Pınarbaşı 24.080 22.900 -1.180 -4,90 122 3.418 7 Sarıoğlan 14.552 14.107 -445 -3,06 27 642 22 Sarız 9.583 9.537 -46 -0,48 44 1.173 8 Talas 163.773 165.127 1.354 0,83 30 444 372 Tomarza 22.166 22.028 -138 -0,62 54 1.405 16 Yahyalı 36.076 36.208 132 0,37 41 1.587 23 Yeşilhisar 16.098 15.935 -163 -1,01 35 913 17 Kayseri 1.407.409 1.421.455 14.046 1,00 714 16.969 84

KAYSERİ'DE ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?

Karayolu

Karayoluyla, Ankara'ya 4, Adana'ya 3, Konya'ya 4, İstanbul'a 8 saat uzaklıktadır.

Havayolu

1998 yılında sivil hava trafiğine açılan Erkilet Havalimanı, Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinin Erkilet semtinde bulunmaktadır.

Erkilet Havalimanı'nın bitişiğinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı konuşludur. Bu birliğe bağlı C-130, C-160, CN-235 ve A-400M tipi askeri nakliye uçakları meydanı yoğun olarak kullanırlar. Bunun dışında meydanda yoğun bir sivil kargo trafiği de mevcuttur.

Erkilet Havalimanı, Boeing 747 gibi büyük uçakları da ağırlayacak kapasitededir. Zaman zaman KC-135 askeri yakıt ikmal uçakları da meydanı kullanır.

Raylı Sistem

Şehirde özel ve belediye halk otobüslerinin yanı sıra hafif raylı tramvay hattı, Kayseray bulunmaktadır.

Kayseray, Kayseri OSB-Cumhuriyet Meydanı-İldem 5 ve Cumhuriyet Meydanı-Talas olmak üzere iki hatta çalışmaktadır. Bu hatlar Cumhuriyet Meydanı-Tuna arasında aynı rayları kullanmakta ve ara duraklarda aktarmaya olanak vermektedir. Anafartalar-Şehir-Hastanesi-Yht Gar hattının temeli 21 Kasım 2020 tarihinde atılmıştır. 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje 7 km'dir.

Talas-Anayurt hattının ihalesi 30 Aralık 2020'de yapılmıştır. Proje 5.5 km'dir. Bu hatlar tamamlandığında Kayseri'deki toplam raylı sistem uzunluğu 48 km'ye çıkacaktır.

KAYSERİ'DE GEZİLECEK YERLER

Kayseri Arkeoloji Müzesi

Atatürk Evi

Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi

Selçuklu Uygarlığı Müzesi (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi)

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi

Ahi Evran Sanatkârlar Müzesi

Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi

Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi

Kayseri Etnoğrafya Müzesi

Sultansazlığı Kuş Müzesi

Erciyes Dağı

Kıranardı Kent Ormanı

Kapuzbaşı Şelaleleri

Sultan sazlığı

Koramaz Vadisi

Kültepe

Kültepe Tabletleri

Kayseri Kalesi

KAYSERİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Mantı, pastırma, sucuk, sucuk içi, çemen, fırınağzı, Kayseri Ketesi, Pehli, Yağlama (Şebit Mantısı)'dır. Kabak çiçeği dolması ile içli köfte de yapılır, yöre sarımsak ve baharatlı yemekleri ile tanınır. Ayrıca Nevzine tatlısı da Kayseri'ye özgü bir tatlı çeşididir.