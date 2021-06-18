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Kayseri nerede, hangi bölgede? Kayseri nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Kayseri'de gezilecek yerler

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri ülkenin sanayi merkezlerinden biridir. Pastırmasıyla ünlü olan Kayseri şehri aynı zamanda dünyanın en eski şehirlerinden biri. Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Erciyes Dağı'nın da bulunduğu Kayseri nerede, hangi bölgede? Kayseri nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Kayseri'de gezilecek yerler

Kayseri nerede, hangi bölgede? Kayseri nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Kayseri'de gezilecek yerler

KAYSERİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları'nın birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. 1929 yılında yapılan Haydarpaşa - Kars demiryolu idari sınırlarından geçmektedir.

KAYSERİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?

Kayseri il nüfusu: 1.421.455 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 16.969 km2'dir. İlde km2'ye 84 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 871 kişi ile Melikgazi’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı %1,00 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: İncesu (% 2,14)- Özvatan (-% 6,56)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 16 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 714 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Kayseri ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[9]
İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkN.Artışı %Mah.Say.Alanı km2[10]Yoğunluk
Akkışla6.2475.999-248-3,971537116
Bünyan30.60330.113-490-1,60461.21025
Develi65.74566.2505050,77771.89235
Felahiye5.8615.569-292-4,981744413
Hacılar12.41412.443290,231218767
İncesu27.96928.5675982,143087433
Kocasinan396.912400.7263.8140,96931.471272
Melikgazi571.166582.05510.8891,9158668871
Özvatan4.1643.891-273-6,561327014
Pınarbaşı24.08022.900-1.180-4,901223.4187
Sarıoğlan14.55214.107-445-3,062764222
Sarız9.5839.537-46-0,48441.1738
Talas163.773165.1271.3540,8330444372
Tomarza22.16622.028-138-0,62541.40516
Yahyalı36.07636.2081320,37411.58723
Yeşilhisar16.09815.935-163-1,013591317
Kayseri1.407.4091.421.45514.0461,0071416.96984

KAYSERİ'DE ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?

Karayolu
Karayoluyla, Ankara'ya 4, Adana'ya 3, Konya'ya 4, İstanbul'a 8 saat uzaklıktadır.

Havayolu
1998 yılında sivil hava trafiğine açılan Erkilet Havalimanı, Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinin Erkilet semtinde bulunmaktadır.

Erkilet Havalimanı'nın bitişiğinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı konuşludur. Bu birliğe bağlı C-130, C-160, CN-235 ve A-400M tipi askeri nakliye uçakları meydanı yoğun olarak kullanırlar. Bunun dışında meydanda yoğun bir sivil kargo trafiği de mevcuttur.

Erkilet Havalimanı, Boeing 747 gibi büyük uçakları da ağırlayacak kapasitededir. Zaman zaman KC-135 askeri yakıt ikmal uçakları da meydanı kullanır.

Raylı Sistem
Şehirde özel ve belediye halk otobüslerinin yanı sıra hafif raylı tramvay hattı, Kayseray bulunmaktadır.

Kayseray, Kayseri OSB-Cumhuriyet Meydanı-İldem 5 ve Cumhuriyet Meydanı-Talas olmak üzere iki hatta çalışmaktadır. Bu hatlar Cumhuriyet Meydanı-Tuna arasında aynı rayları kullanmakta ve ara duraklarda aktarmaya olanak vermektedir. Anafartalar-Şehir-Hastanesi-Yht Gar hattının temeli 21 Kasım 2020 tarihinde atılmıştır. 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje 7 km'dir.

Talas-Anayurt hattının ihalesi 30 Aralık 2020'de yapılmıştır. Proje 5.5 km'dir. Bu hatlar tamamlandığında Kayseri'deki toplam raylı sistem uzunluğu 48 km'ye çıkacaktır.

KAYSERİ'DE GEZİLECEK YERLER

Kayseri Arkeoloji Müzesi
Atatürk Evi
Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi
Selçuklu Uygarlığı Müzesi (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi)
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi
Ahi Evran Sanatkârlar Müzesi
Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi
Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi
Kayseri Etnoğrafya Müzesi
Sultansazlığı Kuş Müzesi
Erciyes Dağı
Kıranardı Kent Ormanı
Kapuzbaşı Şelaleleri
Sultan sazlığı
Koramaz Vadisi
Kültepe
Kültepe Tabletleri
Kayseri Kalesi

KAYSERİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Mantı, pastırma, sucuk, sucuk içi, çemen, fırınağzı, Kayseri Ketesi, Pehli, Yağlama (Şebit Mantısı)'dır. Kabak çiçeği dolması ile içli köfte de yapılır, yöre sarımsak ve baharatlı yemekleri ile tanınır. Ayrıca Nevzine tatlısı da Kayseri'ye özgü bir tatlı çeşididir.

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