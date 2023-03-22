On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahurunu yapacak olanların gözü Ramazan İmsakiyesi Takvimine çevrildi. Diyanet tarafından yayınlanan İmsakiye 2023 takvimine göre Kayseri imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Kayseri sahur vakti ve iftar saati...

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