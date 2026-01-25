Habertürk
        Kayseri Yağlaması Tarifi ve Yapılışı: Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kayseri Yağlaması Tarifi ve Yapılışı: Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan Kayseri Yağlaması, özellikle Kayseri ve çevresinde sıkça yapılan ve sofraları şenlendiren bir yemektir. İncecik açılmış hamuru, kıymalı iç harcı ve yoğurtla servis edilen bu yemek, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenektir. Eğer siz de evde Kayseri Yağlaması tarifi denemek istiyorsanız, bu yazımızda Kayseri Yağlaması malzemeleri, Kayseri Yağlaması yapımı, Kayseri Yağlaması yapılışı ve Kayseri Yağlaması nasıl yapılır konularını detaylı şekilde bulabilirsiniz.

        Giriş: 25.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:10
        Kayseri Yağlaması Tarifi ve Yapılışı
        Kayseri Yağlaması Malzemeleri

        Lezzetli bir Kayseri Yağlaması yapımı için kullanılacak malzemelerin taze ve kaliteli olması gerekir. Hamurun yumuşaklığı ve iç harcın aroması, yağlamanın başarısını doğrudan etkiler. İşte evde hazırlayabileceğiniz klasik Kayseri Yağlaması malzemeleri;

        Hamur için:

        • - 3 su bardağı un
        • - 1 su bardağı su (ılık)
        • - 1 tatlı kaşığı tuz
        • - 1 yemek kaşığı sıvı yağ

        İç harç için:

        • - 250 gram kıyma
        • - 1 adet büyük soğan
        • - 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • - 1 adet domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası
        • - Tuz, karabiber

        Servis (Sos) için:

        • - 1 su bardağı yoğurt
        • - 2 diş sarımsak
        • - 1 yemek kaşığı tereyağı

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız Kayseri Yağlaması, hem kıvam hem de tat olarak tam bir klasik lezzet sunacaktır. Hamurun inceliği ve iç harcın dengesi, yemeğin olmazsa olmaz noktalarındandır.

        Kayseri Yağlaması Tarifi

        Kayseri Yağlaması tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur ve adımları dikkatli uygulamak, yemeğin lezzetini artırır. İşte adım adım Kayseri Yağlaması yapılışı

        • Derin bir kapta unu, tuzu ve sıvı yağı karıştırın. Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp 20 dakika dinlendirin.
        • İç harcı hazırlamak için soğanları ince ince doğrayın ve tavada sıvı yağ ile kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Domates veya domates salçasını ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Harcı birkaç dakika kısık ateşte pişirin.
        • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve unlu zeminde ince yuvarlak şekilde açın. Hamurlar ne kadar ince olursa Kayseri Yağlaması nasıl yapılır sorusuna o kadar başarılı bir cevap olur.
        • Açtığınız hamuru yağsız tavada her iki tarafını da hafifçe pişirin. Hamurun yanmamasına dikkat edin.
        • Pişen hamurların üzerine hazırladığınız kıymalı harcı yayın. Hamurların üst üste dizilmesi, kat kat bir yağlama görünümü sağlar.
        • Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve hamurun üzerine gezdirin.
        • Son olarak tereyağını eritip, yağlamanın üzerine dökün.

        Bu adımlar Kayseri Yağlaması yapımı için en doğru yöntemdir. Hamurun inceliği, kıymanın lezzeti ve yoğurtlu sosun dengesi, yemeğin tadını klasik Kayseri lezzetine yaklaştırır.

        Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır?

        Kayseri Yağlaması nasıl yapılır sorusunun püf noktası, hamurun ince açılması ve harcın dengeli pişirilmesindedir. Hamurun fazla kalın olması, yağlamayı ağırlaştırır ve kıymanın aromasını bastırır. Ayrıca sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı, yemeğe hem ferahlık hem de zengin bir aroma katar. İyi bir Kayseri Yağlaması yapılışı için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları ise şöyle…

        • - Hamur çok yumuşak olmalı, ancak ele yapışmamalıdır.
        • - Kıymalı harçta soğan ve baharat oranı iyi ayarlanmalıdır.
        • - Tavada hamurlar hafif pembeleşene kadar pişirilmeli, yanmamalıdır.
        • - Yoğurt ve sarımsak karışımı taze hazırlanmalıdır.

        Bu basit ama etkili ipuçları, evde yaptığınız Kayseri Yağlaması tarifini çok daha lezzetli hale getirir. Kayseri Yağlaması malzemeleri ve yapılışı doğru şekilde uygulandığında, sofralarda hem görsel olarak hem de lezzet olarak kendine hayran bırakır. Hamurun incecik olması, kat kat dizilen kıymalı harç ve sarımsaklı yoğurtla yapılan servis, yemeğin en önemli özelliklerindendir. Evde hazırlanan Kayseri Yağlaması, hem sağlıklı hem de katkı maddesi içermeyen bir seçenek sunar. Klasik Kayseri mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu lezzeti denemek, sofralarınızı şenlendirecek ve konuklarınızı mutlu edecektir.

        Fatma Girik, mezarı başında anıldı

        Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
