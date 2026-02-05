Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kayseri-Malatya yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:54
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi.

        Ferhat K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

