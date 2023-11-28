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        Haberler Spor Diğer Boks Kayserili Kick Boksçu Yusuf Aşık, dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Kayserili Kick Boksçu Yusuf Aşık, dünya şampiyonu oldu

        Kayserili sporcu Yusuf Aşık, Portekiz'de organize edilen Kick Bocks Dünya Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:35
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        Yusuf Aşık'tan tarihi başarı
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        Portekiz’de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında milli sporcu Yusuf Açık, altın madalya kazandı.

        Portekiz’de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında +91 kiloda Dünya Şampiyonu olan Kayserili sporcu Yusuf Açık, Kayseri’ye dönüşünde çiçeklerle karşılandı. Yusuf Açık, Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, Muaythai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz, Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Faruk Hasetçi ve Fitness Antrenörü Selami Özyıldırım ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

        Başarılı sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

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