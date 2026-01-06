Habertürk
        Kayserispor: 0 - FC Hermannstadt: 0 | MAÇ SONUCU

        Kayserispor: 0 - FC Hermannstadt: 0 | MAÇ SONUCU

        Düzenlenen hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile FC Hermannstadt golsüz berabere kaldı.

        Giriş: 06.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:18
        Kayserispor'dan sessiz prova!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile FC Hermannstadt arasında oynanan hazırlık maçı, 0-0 beraberlikle bitti.

        Sezon öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında FC Hermannstadt ile mücadele etti.

        Kamp merkezindeki müsabakada takımlar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

