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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mehdi Bourabi'nın golüyle galibiyete ulaşan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı 37 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:02
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        Kayserispor tek attı üç aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia attı.

        Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 40'a yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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